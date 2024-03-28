Затримано агента рф, який планував скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі

Кіберфахівці Служби безпеки зірвали нову спробу рф завдати ракетного удару по військовій та критичній інфраструктурі Дніпра.

Завдяки багатоетапній спецоперації прямо «на гарячому» в обласному центрі затримано агента фсб, який проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони.

Зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу.

Отримані відомості разом з координатами об’єкта фігурант намагався передати до фсб через анонімний чат у месенджері.

У подальшому окупанти планували використати розвідінформацію для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю у Дніпрі.

Ще однією потенційною ціллю ворога була місцева теплова електростанція, яка забезпечує електрикою значну частину мегаполіса.

За вказівкою фсб їхній агент знімав на власний телефон периметр ТЕС та прилеглу територію.

Така інформація була необхідна рашистам, щоб дізнатися про технічний стан об’єкта для «врахування» у підготовці нової серії повітряних атак на місто.

Співробітники СБУ «покроково» задокументували не тільки розвідувальну активність агента фсб, але й встановили особу його російського куратора.

Одночасно на території Дніпра було проведено комплексні заходи для убезпечення особового складу Сил оборони та додаткового захисту критичної інфраструктури.

За даними слідства, агентом виявився 22-річний місцевий житель, якого у лютому цього року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

«До уваги» агресора молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів з пошуку швидкого заробітку.

За співпрацю з окупантами зрадник отримував на власні банківські реквізити грошову «винагороду».

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності, а також банківську картку з російськими грошима.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.