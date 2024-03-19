500 тисяч снарядів Україна зможе отримати до кінця березня

До кінця березня 2024 року кількість поставлених в Україну снарядів у межах ініціативи Євросоюзу про один мільйон артилерійських боєприпасів для Києва сягне приблизно 500 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

Він зазначив, що цього року кількість переданих Україні боєприпасів має сягнути мільйона.

"До кінця березня це буде приблизно пів мільйона", – сказав Стано у відповідь на запитання журналіста, на якому етапі зараз виконання обіцянки Євросоюзу.

"Так, до кінця цього місяця ми не поставили мільйон снарядів. Але Україна отримає і більше мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", – додав Петер Стано, зауваживши, що це на додачу до двосторонньої співпраці між Україною і країнами-членами.