Який би результат не написала російська центральна виборча комісія ― це фальшивка, ― Кирило Буданов

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов виступив на Форумі російських добровольців.

У зверненні шеф української розвідки зазначив, що обмежена військова операція опозиційних до путіна російських збройних формувань у бєлгородській та курській областях рф ― лише початок боротьби за їхню рідну країну.

«Громадяни рф вирішили звільнити свою країну від старої людини та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками. Війна проти путінського режиму ― це законне право громадян вимагати справедливості», ― сказав Кирило Буданов.

За його словами, так звані вибори путіна ― нелегітимні.

«Який би результат не написала російська центральна виборча комісія ― це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих “виборів”, псують їх», ― зауважив начальник ГУР МО України.

Він додав, що на росії почався справжній «бунт виборчих урн» ― такої кількості зіпсованих бюлетенів та скриньок не було ніколи і ніде в світі.

«путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами. Слабкість — це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається в рф, послаблює режим загалом і путіна особисто. Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю», — наголосив Кирило Буданов.