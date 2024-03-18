Волонтери передали розвідникам чергову партію дронів-камікадзе

Гурт «Курган & Agregat» разом із організаторами благодійного концертного туру Україною SIVAK.Concert agency. придбали та передали для спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України 175 дронів-камікадзе.

Кошти на дрони для українських розвідників були зібрані під час благодійного туру гурту Україною. Тур, у межах якого планують дати концерти у 22 містах України, ще триває. Наразі артисти уже відвідали 19 міст та зібрали 12 млн гривень.

Як зазначають організатори, такі великі суми вдається акумулювати завдяки тому, що виступи повністю благодійні: 100% зібраних коштів будуть спрямовані на потреби воїнів Сил безпеки та оборони України.

Наразі частина зібраних грошей уже пішла на закупівлю дронів-камікадзе для спецпідрозділу Тимура ГУР МО України. Ще частину витратять на необхідне обладнання для воїнів зі спецпідрозділу «Кракен», а також передадуть на посилення інших підрозділів сектору безпеки і оборони.

Дрони-камікадзе в руках українських захисників – надзвичайно важлива зброя. Це їхні «очі» і, водночас, ефективний засіб ураження окупантів та ворожої техніки на відстані, що дозволяє зберегти життя наших хлопців.

Воєнні розвідники вдячні волонтерам за чергове посилення можливостей давати відсіч російським загарбникам. Дякуємо кожному і кожній, хто брав участь у благодійних зборах! В єдності ― наша міць! Наближаємо перемогу разом!