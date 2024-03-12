Нарешті: бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" зайшли на територію росії

Бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйон" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії.

Військові опублікували відповідне звернення до росіян, мовляв, нарешті на своїй землі і йдуть визволяти її від путінізму. На відео видно як рухаються танки з прапором легіону і просуваються бійці. Повідомляється про стрілянину.

Зазначається також, що добровольці взяли під контроль прикордонну Лозову Рудку в Білгородській області, а у Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій.

"Ну що ж, нарешті ми вдома. Як і обіцяли, на нашу російську землю ми несемо свободу і справедливість", - говориться у зверненні "Сибірського батальйону" у Telegram-каналі.