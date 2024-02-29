Колаборантка з Херсонщини ховалась у київському хостелі

Служба безпеки викрила ще двох організаторок незаконного референдуму рф, який відбувся під час окупації правобережжя Херсонщини.

Після звільнення регіону обидві колаборантки втекли до інших міст. Одну із них було затримано у Києві, де вона «залягла на дно» у столичному хостелі.

Інша – оформила статус переселенки та переховувалась в орендованій квартирі у Чорноморську.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення росії фігурантки проживали у Бериславському районі Херсонщини.

Після захоплення регіону вони підтримали загарбників, а згодом увійшли до окупаційного «виборчкому».

У лавах псевдоустанови фігурантки обходили двори та закликали місцевих жителів «проголосувати за приєднання» території до складу росії.

У ході таких «візитів» фігуранток супроводжували озброєні рашисти.

У присутності загарбників колаборантки погрожували громадянам, що виступали проти фейкового плебісциту, ув’язненням та конфіскацією майна.

За співпрацю з агресором фігурантки отримали одноразову грошову «винагороду» та можливість вільно пересуватися по території захопленої на той час громади.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Вінницькій областях за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.