Колаборантка з Херсонщини ховалась у київському хостелі
СБУ затримала ще двох колаборанток з Херсонщини.
Служба безпеки викрила ще двох організаторок незаконного референдуму рф, який відбувся під час окупації правобережжя Херсонщини.
Після звільнення регіону обидві колаборантки втекли до інших міст. Одну із них було затримано у Києві, де вона «залягла на дно» у столичному хостелі.
Інша – оформила статус переселенки та переховувалась в орендованій квартирі у Чорноморську.
За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення росії фігурантки проживали у Бериславському районі Херсонщини.
Після захоплення регіону вони підтримали загарбників, а згодом увійшли до окупаційного «виборчкому».
У лавах псевдоустанови фігурантки обходили двори та закликали місцевих жителів «проголосувати за приєднання» території до складу росії.
У ході таких «візитів» фігуранток супроводжували озброєні рашисти.
У присутності загарбників колаборантки погрожували громадянам, що виступали проти фейкового плебісциту, ув’язненням та конфіскацією майна.
За співпрацю з агресором фігурантки отримали одноразову грошову «винагороду» та можливість вільно пересуватися по території захопленої на той час громади.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Вінницькій областях за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.