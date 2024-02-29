Керівник Сумської єпархії УПЦ (МП) закликав вірян до релігійної ненависті
Служба безпеки підтвердила факти протиправних дій фігуранта.
Служба безпеки зібрала докази протиправної діяльності керівника Сумської єпархії УПЦ (МП). Митрополит причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні.
За даними слідства, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах.
Тим самим його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі.
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуранта.
На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Сумській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.