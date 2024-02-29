Керівник Сумської єпархії УПЦ (МП) закликав вірян до релігійної ненависті

Служба безпеки зібрала докази протиправної діяльності керівника Сумської єпархії УПЦ (МП). Митрополит причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні.

За даними слідства, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах.

Тим самим його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуранта.

На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Сумській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.