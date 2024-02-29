Мінветеранів цьогоріч спрямує 71 млн грн на перекваліфікацію та здобуття ветеранами вищої освіти. Про це повідомив виконуючий обов'язки Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун під час Форуму ветеранського бізнесу “Підтримка ветеранського підприємництва: від національної до регіональної перспективи”.

“Ми постійно комунікуємо із закладами вищої освіти. Розширили можливості для ветеранів здобувати освіту за рівнем магістра. На 2024 рік на перекваліфікацію та здобуття вищої освіти Міністерством передбачено 71 мільйон гривень – для того, щоб ви здобували освіту і рухались далі”, – наголосив Олександр Порхун.

Довідково

Форум ветеранського бізнесу “Підтримка ветеранського підприємництва: від національної до регіональної перспективи” відбувся за підтримки програми “Підтримка організацій громадянського суспільства в Україні”, у межах фінансової підтримки Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії, що реалізується Crown Agents у партнерстві з International Alertert і у співпраці з Crown Agents in Ukraine.