Основні причини блокування рекламного облікового запису у Facebook та Instagram
Налаштовуємо рекламу в соціальних мережах.
Одним із сучасних способів онлайн-просування є таргетована реклама в соціальних мережах. Публікація рекламних оголошень у Facebook та Instagram дозволяє швидко досягти бажаного результату. Так, налаштовуючи таргетовану рекламу в Facebook Ads Manager можна вибрати бізнес-ціль, як-от охоплення, трафік, генерація лідів, взаємодія (наприклад, розкрутка в Instagram певного поста й збільшення кількості лайків) тощо.
Водночас чимало рекламодавців, які запускають оголошення, стикаються з проблемою блокування рекламного акаунта. Через що це може трапитися та як налаштувати рекламу – читайте далі в матеріалі.
Чому можуть заблокувати рекламний кабінет Ads Manager
До головних причин блокування облікового запису належать:
-
Проблеми з платежами. Якщо Ads Manager вимагає оплату, і водночас ваш платіжний сервіс неодноразово відхиляє її, це може стати приводом для блокування профілю. Особливо в тому разі, якщо ви намагаєтеся далі запускати РК, не сплативши.
-
Низька оцінка якості реклами. Оголошення, які отримали схвалення, але мають низьку оцінку якості (показник визначається актуальністю реклами для ЦА), можуть призвести до блокування.
-
Цільова сторінка з вмістом низької якості. Facebook ретельно перевіряє всі лінки. Якщо, наприклад, сайт, на який веде реклама, має поганий функціонал, це може стати причиною блокування.
-
Порушення правил рекламної діяльності. Усі рекламодавці час від часу отримують попередження через порушення правил, проте регулярне недотримання вимог може призвести до блокування акаунту.
Як налаштувати рекламу у Facebook Ad Manager
Щоб налаштувати оголошення в Ads Manager, треба:
-
Створити кампанію. У рекламному кабінеті натисніть на «Створити», щоб відкрити вікно «Створити рекламну кампанію». Виберіть головні параметри нової РК.
-
Налаштувати. Натисніть на «Продовжити», щоб перейти до панелі редагування. Там можна вибрати ціль кампанії, аудиторію, плейсменти й формат реклами.
-
Опублікувати. Коли все буде готово, запускайте РК.
Загалом правильно налаштована реклама у Facebook та Instagram дозволить досягти гарних показників. Водночас процес налаштування досить складний, вимагає знань і досвіду й може бути не під силу новачку. Щоб не витратити медіабюджет даремно, залучайте до процесу фахівців. Диджитал-агентство Ланет CLICK якісно налаштовує таргетовану рекламу в соціальних мережах. Серед інших послуг компанії:
-
SEO-оптимізація;
-
просування в Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram й ін.;
-
контекстна реклама тощо.
З питань вартості послуг звертайтесь до агенції Ланет CLICK за телефоном +38 (044) 225-19-00 або пишіть на e-пошту: lanetclick@lanet.ua.