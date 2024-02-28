Основні причини блокування рекламного облікового запису у Facebook та Instagram

Одним із сучасних способів онлайн-просування є таргетована реклама в соціальних мережах. Публікація рекламних оголошень у Facebook та Instagram дозволяє швидко досягти бажаного результату. Так, налаштовуючи таргетовану рекламу в Facebook Ads Manager можна вибрати бізнес-ціль, як-от охоплення, трафік, генерація лідів, взаємодія (наприклад, розкрутка в Instagram певного поста й збільшення кількості лайків) тощо.

Водночас чимало рекламодавців, які запускають оголошення, стикаються з проблемою блокування рекламного акаунта. Через що це може трапитися та як налаштувати рекламу – читайте далі в матеріалі.

Чому можуть заблокувати рекламний кабінет Ads Manager

До головних причин блокування облікового запису належать:

Проблеми з платежами. Якщо Ads Manager вимагає оплату, і водночас ваш платіжний сервіс неодноразово відхиляє її, це може стати приводом для блокування профілю. Особливо в тому разі, якщо ви намагаєтеся далі запускати РК, не сплативши. Низька оцінка якості реклами. Оголошення, які отримали схвалення, але мають низьку оцінку якості (показник визначається актуальністю реклами для ЦА), можуть призвести до блокування. Цільова сторінка з вмістом низької якості. Facebook ретельно перевіряє всі лінки. Якщо, наприклад, сайт, на який веде реклама, має поганий функціонал, це може стати причиною блокування. Порушення правил рекламної діяльності. Усі рекламодавці час від часу отримують попередження через порушення правил, проте регулярне недотримання вимог може призвести до блокування акаунту.

Як налаштувати рекламу у Facebook Ad Manager

Щоб налаштувати оголошення в Ads Manager, треба:

Створити кампанію. У рекламному кабінеті натисніть на «Створити», щоб відкрити вікно «Створити рекламну кампанію». Виберіть головні параметри нової РК. Налаштувати. Натисніть на «Продовжити», щоб перейти до панелі редагування. Там можна вибрати ціль кампанії, аудиторію, плейсменти й формат реклами. Опублікувати. Коли все буде готово, запускайте РК.

Загалом правильно налаштована реклама у Facebook та Instagram дозволить досягти гарних показників. Водночас процес налаштування досить складний, вимагає знань і досвіду й може бути не під силу новачку. Щоб не витратити медіабюджет даремно, залучайте до процесу фахівців. Диджитал-агентство Ланет CLICK якісно налаштовує таргетовану рекламу в соціальних мережах. Серед інших послуг компанії:

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