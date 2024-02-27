У 2024 році росія планує виготовити 2,7 млн снарядів, ― Вадим Скібіцький

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Interfax-Україна розповів про становище військової промисловості держави-агресора, співпрацю між москвою та пхеньяном у сфері озброєнь, а також про роль літаків F-16, яких дуже бояться на росії.

Головне з розмови:

У лютому 2024 року росіяни запланували випустити 130 ракет класу «іскандер», «калібр», Х-101, Х-32, «кінжал».

На росії створили центр, який займається заміщенням іноземних комплектуючих, особливо електронної бази, на елементи російського виробництва. Вони гірші за якістю, не такі досконалі, але дозволяють виробляти зброю.

Зараз росіяни використовують ракети, виготовлені у четвертому кварталі 2023 року ― тобто одразу з конвеєра. Ми бачимо, що ракети перестають відповідати заявленим характеристикам, їхня якість погіршується.

Минулого року росіяни виготовили близько 2 млн снарядів 122 мм та 152 мм.

У 2024 році росіяни планують виготовити 2, 7 млн снарядів. Побачимо, чи будуть ці плани здійснені, бо це потребує модернізації виробництва, розконсервації чи створення нових ліній.

З білорусі росіяни вивезли вже всі боєприпаси, зараз звідти немає що брати.

Із північної кореї росіяни вже отримали 1,5 млн снарядів 122 мм та 152 мм. Це боєприпаси 70-80 років, половина з них не спрацьовує.

В обмін на постачання снарядів, ракет та іншого озброєння пхеньян прагне отримати від москви військові технології для розбудови свого військово-промислового комплексу.

Зокрема, північна корея просить у кремля технології, які стосуються ядерної зброї. За це росію треба притягати до відповідальності.

Ядерний шантаж ― дуже потужний інструмент, який рф використовує для впливу на політичні процеси, зокрема, у Європі.

Держава-агресор росія має проти нас близько 300 бойових літаків.

F-16 ― це один із засобів, який дозволить, зокрема, винищувати російську авіацію, що застосовується для нанесення бомбових ударів. Тоді вже не буде 75 ворожих бомб по Авдіївці за одну лише добу, або по Кринках, де росіяни кидали, наприклад, 35-45 бомб по одному нашому маленькому плацдарму.

У кремлі дуже бояться, що потужна західна техніка прийде в Україну, тому агресор поставив для себе завдання знищити і нашу авіацію, і інфраструктуру.

В рф формують так званий «добровольчий корпус» на 18 000 осіб, куди входять і колишні «ваґнерівці». Керує цим процесом міністерство оборони держави-агресора. Діють ці «бригади ветеранів» за принципом «ваґнера» ― постійні штурми і досягнення результату будь-якою ціною.

Завербовані росією іноземці, зокрема африканці, сирійці, йдуть на війну, щоб за першої ж нагоди втекти і потім потрапити до Європи.