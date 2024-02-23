З Тиси дістали тіло українця

Загиблий виявився мешканцем села Великий Бичків. При ньому були внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки.

Про зникнення ще одного чоловіка місяць тому повідомила його мама. Вона розповіла, що син планував незаконно дістатися Румунії й відтоді не виходив на звʼязок. Його пошуки тривають й досі.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 20-й зафіксований прикордонниками випадок загибелі в Тисі. Застерігаємо утриматися від подібних «мандрівок», адже це може бути небезпечним для вашого життя.