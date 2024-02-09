На честь братів Чибінєєвих у Києві перейменували вулицю

Київська міська рада вшанувала подвиг братів Чибінєєвих, перейменувавши на їхню честь вулицю у Дарницькому районі столиці.

Валерій Чибінєєв — Герой України, офіцер ГУР МО України, став на захист держави з початку війни у 2014 році. Самовіддано обороняв Київ у перші дні повномасштабного вторгнення. Поліг смертю хоробрих 3 березня 2022 року у битві з росіянами біля Гостомеля.

Роман Чибінєєв — воїн легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, командир відділення. Захищав Україну на сході і півдні з 2016-го. Загинув у бою з російськими окупантами 11 квітня 2019 року.

Рідні брати родом з Бердянська. Рано втратили батьків. Своє життя присвятили служінню Україні.

Вічна честь і слава воїнам!