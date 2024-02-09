Благодійні організації KSE Foundation та BGV Charity Fund передали прикордонникам 50 автівок

Пів сотні Volkswagen T5 на запит Держприкордонслужби придбали за внески благодійників KSE Foundation. Закупівлю, доставку та модернізацію провів BGV Charity Fund.

База транспортних засобів дозволяє розмістити будь-яке обладнання, зокрема засоби зв’язку, безпілотної авіації, спостереження, здійснювати всі необхідні логістичні завдання та перевезення. Усі 50 переданих автомобілів одразу будуть відправлені в прикордонні загони бригадного типу для виконання завдань на лінії фронту.