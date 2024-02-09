У «порожній» цистерні везли товар на 4,5 млн гривень

Через пункт пропуску «Красноїльськ» громадянин України їхав у Румунію вантажівкою з порожньою цистерною, як заявлялося в документах, повідомляє Держприкордонслужба України. Та за допомогою сканера в передній і задній частині цистерни прикордонники та ДБР виявили 8 рядів сторонніх вкладень. В ході подальших заходів правоохоронці вилучили 65 тис. пачок цигарок без марок акцизного податку на понад 4,5 млн гривень.

