ГУР закликає повідомляти про корупцію в міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон). Особи, які надають допомогу в запобіганні і виявленні корупції (далі – викривач), перебувають під захистом держави.

Повідомити про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що вчинені в ГУР МО України, можна за такими конфіденційними каналами повідомлень:

спеціальна телефонна лінія: +38 (044) 4286239;

спеціальна мобільна телефонна лінія: +380 954055523.

Режим роботи спеціальної телефонної та мобільної телефонної лінії: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), крім святкових та вихідних днів;

електронна поштова скринька: anticor[@]gur.gov.ua.

Режим роботи електронної поштової скриньки: цілодобово.

Увага! Повідомлення або прикріплені файли, що мають ознаки наявності вірусів, – не приймаються;

на поштову адресу: м. Київ, 04176;

заповнення on-line форми.

До відома: повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення можуть бути анонімними, при цьому повинні містити хоча б одну або декілька ознак порушення співробітниками ГУР МО України або афілійованими з такими співробітниками особами вимог Закону, зокрема порушення:

обмежень щодо використання службових повноважень чи службового становища (ст. 22 Закону);

обмежень та правил одержання подарунків (ст. 23 Закону);

одержання неправомірної вигоди (ст. 24 Закону);

порушення вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25 Закону);

обмеження після припинення діяльності, пов’язаних з виконанням функцій держави (ст. 26 Закону);

обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27 Закону);

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 Закону);

недотримання правил етичної поведінки (ст. 37–44 Закону);

вимог фінансового контролю (ст. 45-46, 52–521 Закону) та ін.

Увага! Повідомлення підлягає розгляду за наявністю таких реквізитів:

прізвище, ім’я, по батькові особи, яка, ймовірно, вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

текст повідомлення, що містить детальну інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;

прізвище, ім’я, по батькові, адресу та підпис особи, яка надіслала повідомлення (за бажанням автора повідомлення).

Інформація може надаватися також анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Водночас відсутність контактних даних унеможливлює отримання додаткової інформації від автора.

Увага! Викривач користується передбаченими Законом гарантіями та інформація про нього не підлягає розголошенню, крім випадків, встановлених Законом.