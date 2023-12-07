Підписано нову угоду про співпрацю в рамках проєкту рекрутингу до ЗСУ

Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова і Генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони.

Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. За останні тижні кількість вакансій Збройних Сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла і продовжує демонструвати позитивну динаміку.

«Дуже приємно, що дедалі більше компаній залучається до нашого спільного проєкту рекрутингу. Збройні Сили України нині потребують фахівців у різних сферах. І є багато людей, які хочуть долучитися до війська за зрозумілим алгоритмом саме туди, де їхній цивільний досвід буде найзатребуванішим. Саме тому ми й надалі розвиватимемо співпрацю із тими компаніями на ринку рекрутингу, які надають безкоштовні послуги. Дуже вдячні за таку співпрацю. Ціль у нас одна – перемога!» - наголосила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

Robota.ua вже запустила окремий спецпроєкт, з інформацією щодо рекрутингу та вакансій в ЗСУ. На сайті спецпроєкту можна самостійно обрати підрозділ і посаду, відгукнувшись на вакансію, що відповідає професійному досвіду рекрута.

«Для нас дуже велика честь доєднатися до цього проєкту. Зараз дуже важливо допомагати створювати в Силах оборони України сучасну систему рекрутингу і бути частиною цього процесу. Ми розуміємо, що Збройні Сили потребують не лише людей на передовій, а ще, наприклад, кухарів чи спеціалістів з логістики. В цьому ми будемо допомагати всіма можливими силами, адже розуміємо, що зараз усі мають працювати на перемогу», - наголосив Генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк.