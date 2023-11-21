Ворог втратив за час війни 319 тисяч осіб
Лише за останню добу ліквідовано 4 артилерійські системи.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.23 орієнтовно склали:
особового складу близько 319820 (+610) осіб,
танків / tanks ‒ 5439 (+0) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 10174 (+6) од,
артилерійських систем – 7752 (+4) од,
РСЗВ – 899 (+0) од,
засоби ППО ‒ 588 (+0) од,
літаків – 323 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5771 (+7),
крилаті ракети ‒ 1564 (+1),
кораблі /катери / ‒ 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 10134 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 1098 (+1)Дані уточнюються.