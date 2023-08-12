За період війни ліквідовано близько 253290 рашистів
МО України опубліковало загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 12.08.2023 рр.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 12.08.2023 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 253290 (+510) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4295 (+5) од.,
бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од.,
артилерійських систем – 5053 (+10) од.,
РСЗВ – 713 (+0) од.,
засобів ППО ‒ 472 (+1) од,
літаків – 315 (+0) од.,
гелікоптерів – 313 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),
крилатих ракет ‒ 1378 (+1),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од.,
спеціальної техніки ‒ 759 (+3).
Дані уточнюються.