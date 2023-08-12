За період війни ліквідовано близько 253290 рашистів

За період війни ліквідовано близько 253290 рашистів

МО України опубліковало загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 12.08.2023 рр.

Джерело: Відомості

Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 12.08.2023 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 253290 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4295 (+5) од.,

бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од.,

артилерійських систем – 5053 (+10) од.,

РСЗВ – 713 (+0) од.,

засобів ППО ‒ 472 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од.,

гелікоптерів – 313 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),

крилатих ракет ‒ 1378 (+1),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од.,

спеціальної техніки ‒ 759 (+3).

Дані уточнюються.

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