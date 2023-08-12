Завершено розслідування щодо військового, який вимагав 120 тисяч гривень у підлеглого

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно начальника речової служби однієї з військових частин на Одещині. Він вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що у березні 2023 року начальник речової служби військової частини у змові із заступником командира цієї ж частини вимагав від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів.

Зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч гривень.

Стосовно заступника командира військової частини матеріали виділені в окреме кримінальне провадження.

Начальник речової служби обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.