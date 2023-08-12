Створив точну копію відомого телеграм-каналу для привласнення благодійних пожертв

Мешканець Кривого Рогу з метою привласнення «донатів» захисникам України створив та адміністрував телеграм-канал, який є точною копією однойменного телеграм-каналу з аудиторією більше мільйона користувачів.

23-річний чоловік створив фейковий канал для привласнення благодійних внесків на підтримку ЗСУ та інших підрозділів Сил Оборони України. Фігурант копіював повідомлення про збір грошей зі справжнього каналу, що має відношення до Миколаївської області, розміщував їх у фейковому з підміною номера банківської картки на підконтрольну. У подальшому зловмисник виводив грошові кошти на власний криптогаманець.

Оперативники кіберполіції Миколаївщини спільно зі слідчими поліції області та за силової підтримки спецпідрозділу поліції особливого призначення провели обшуки за місцем мешкання фігуранта та за місцем знаходження техніки, що використовувалася у протиправній діяльності. Вилучено банківські картки та комп’ютерну техніку.

Слідчі главку області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до п’яти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. Перевіряється факт можливої співпраці з фігуранта країною-агресором.