Продавали новонароджених дітей іноземцям

Слідчі слідчого управління міста Києва під процесуальним керівництвом столичної прокуратури спільно з прикордонниками припинили діяльність масштабної злочинної організації з продажу новонароджених дітей іноземцям.

Зловмисники вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого «сурогатного материнства».

Правоохоронці встановили, що члени групи підшукували вагітних жінок в Харківській області, які перебували у скрутному матеріальному становищі.

У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець. У подальшому «сурогатних матерів» примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

За відмову від новонародженої дитини їм обіцяли 12 тисяч євро, однак після пологів фігуранти сплачували значно менші суми, а окремим жінкам погрожували.

Немовлят зловмисники продавали громадянам інших держав, у яких заборонено «сурогатне материнство».

Самі ж організатори схеми отримували від іноземців від 50 до 70 тис євро за дитину.

До складу групи входили працівники клінік у Києві та Харкові.

Фігурантам оголошено про підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією належного їм майна або без такої.

Небезпечність і зухвалість вказаної діяльності підвищується тим, що в Україні назріває демографічна катастрофа – народжуваність за 6 місяців 2023 року знизилась на 28% порівняно з таким же періодом 2021 року.