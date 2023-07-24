У Дніпраі затримано правоохоронців, які відібрали у місцевих мешканців криптовалюту на 120 тисяч доларів

ДБР повідомило про підозру трьом правоохоронцям з Дніпра, які відібрали у місцевих мешканців криптовалюту на 120 тисяч доларів

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру трьом правоохоронцям з Дніпра, які намагались контролювати місцевий бізнес з криптовалютних фінансових операцій. Фігуранти встигли заволоділи криптою мешканців міста на понад 120 тис. доларів США.

Під час виконання своїх службових обов’язків, зловмисники встановлювали комерсантів, які займаються операціями з криптою. Вони влаштовували фіктивні обшуки та погрозами змушували їх перераховувати кошти на спеціальні рахунки, а також вимагали регулярну данину за безперешкодну роботу бізнесу.

Загалом, з початку року фігуранти заволоділи криптовалютою мешканців Дніпра на понад 120 тис. доларів США.

В одному із задокументованих фактів, «правоохоронці» вдерлися до будинку місцевого мешканця та почали погрожувати кримінальною відповідальністю за криптовалютний бізнес. Чоловіка відвезли у відділок, де його змусили перерахувати на рахунок вимагачів майже 9 тисяч американських доларів.

Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання та роботи зловмисників, під час яких вилучені банківські картки, блокноти з чорновими записами, флеш накопичувачі та комп’ютерна техніка із доказами проведення незаконних трансакцій.

Трьом правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні влади, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України).

Вирішується питання обрання запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.