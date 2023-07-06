Основні програми Pin-Up Foundation для допомоги українцям

Фонд Pin-Up – благодійна організація, яка активно допомагає українцям. Благодійні програми Pin-Up Foundation допомагають підтримати соціально незахищені категорії громадян, спрямовані на охорони здоров’я та відновленню України, більше інформації також на сайті за посиланням https://news.obozrevatel.com/ukr/society/pin-up-foundation-zapustiv-gumproekt-dlya-shvidkoi-dopomogi-ukraintsyam-u-prifrontovih-mistah.htm .

Інформація про благодійний фонд Pin-Up

Благодійний фонд Pin-Up Foundation — це організація, яка об’єднує волонтерів, недержавні організації цінностями, які спрямовані на розвиток України. У Фонді вважають, що єдність та спільні зусилля можуть призвести до реалізації великих цілей та зробити значний внесок у розвиток України. Команда Pin-Up працює з волонтерами та професіоналами, які повністю підтримують її цінності та прагнуть допомогти тим, хто цього потребує.

Благодійність Pin-Up — основні програми фонду

На сайті фонду PIN-UP представлені наступні програми:

«Покоління «У» — це ініціатива для допомоги дітям України. Основна мета програми — підвищення рівня життя дітей та підтримка їх розвитку.

Програма «Пульс Нації» направлена на визначення потреб медичних установ, закупівлю необхідного обладнання, медикаментів та матеріалів для підвищення якості обслуговування українців.

Програма «Рука Допомоги» спрямована на допомогу людям, які потребують особливої уваги та підтримки, а саме особам з інвалідністю, пенсіонерам та багатодітним сім'ям, забезпечуючи їх необхідними речами та харчовими продуктами. Pin-Up команда здійснює моніторинг запитів про допомогу, закуповує і розподіляє гуманітарну допомогу. Плюс волонтери фонду також забезпечують адресну доставку гуманітарки.

Програма «Нова Країна» передбачає підтримку різних сфер діяльності, які допоможуть відновити Україну після війни.

Команда Пінап вважає, що всі громадяни України мають право на гідне життя, та працює над тим, щоб допомогти їм у цьому, а також забезпечити ефективне відновлення України після війни.