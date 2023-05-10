Ідентифіковано трьох рашистів, які створили катівню на Миколаївщині

Служба безпеки системно викриває російських окупантів та їхніх поплічників, які вчиняли воєнні злочини проти українських громадян.

У результаті комплексних заходів встановлено особи ще трьох зрадників, причетних до масових знущань над мирними жителями тимчасово захоплених районів України.

Зловмисниками є командир одного з полків терористичної організації «днр» і двоє його підлеглих.

Ще до початку повномасштабного вторгнення вони добровільно вступили до лав російських загарбників.

Там фігуранти увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу зс рф, де після 24 лютого минулого року брали участь у бойових діях на південному фронті.

Після захоплення частини Миколаївської області командира ворожого полку призначили «військовим комендантом» в одному із селищ Баштанського району.

За його наказом рашисти викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури.

Задокументовано, що зловмисники незаконно затримали чотирьох мешканців селища, серед яких були колишні військовослужбовці ЗСУ.

Потім окупанти за вказівкою свого командира закрили потерпілих у холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря.

У застінках людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі.

Таким чином рашисти намагались схилити потерпілих до співпраці та отримати інформацію про місця базування Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігурантам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.