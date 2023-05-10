Голова Полтавського райсуду співпрацювала з фсб рф

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази співпраці з ворогом очільниці Полтавського районного суду.

Посадовиця була завербована фсб і «зливала» окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави.

Крім того, вона рекомендувала своєму російському куратору «кандидатури» гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю у результаті комплексних заходів у квітні цього року.

За матеріалами Служби безпеки, Вища рада правосуддя прийняла рішення про відсторонення фігурантки від займаної посади. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що посадовиця за власної ініціативи вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення рф.

На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша.

Також зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.