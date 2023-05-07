Кулеба закликав країни Азії відмовитися від нейтральності та підтримати Україну

Російська агресія проти України має негативні наслідки для Азії та всього світу, тому в інтересах держав регіону зайняти чітку позицію на підтримку нашої держави та статуту ООН.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в онлайн-виступі на заході Азійського Центру Гарвардського університету (США).

«Азія знаходиться в епіцентрі тектонічних зсувів у системі міжнародних відносин, які відбуваються через російську агресію проти України», — заявив він.

Міністр підкреслив, що азійський регіон протягом десятиріч виступав глобальним агентом змін: його держави вибороли незалежність, перемогли імперіалізм, віднайшли власний голос і втілили економічне диво, подолавши бідність.

«Два слова, які я чую від азійських колег дещо частіше, ніж хотілося би, це «солідарність» та «нейтральність». Вони висловлюють солідарність з Україною, за що ми вдячні, але декларують нейтральність щодо нас та Росії. Водночас про жодну нейтральність не може бути мови, коли йдеться про агресію, вбивства, терор, зґвалтування, мародерство і масові звірства. Країни Азії мають зайняти чітку позицію на підтримку України та Статуту ООН», — наголосив Дмитро Кулеба.

Голова МЗС переконаний, що розділення світу на Глобальний південь та північ штучне. Натомість універсальними для всіх цінностями є принципи Статуту ООН, які необхідно захистити від імперіалізму.

«Новий імперіалізм вже не просто стукає в двері, а вибиває їх. Все через те, що протягом десятиліть світ мав сліпу пляму розміром з Росію. На щастя, це в минулому. Росія програє війну — не лише проти України, але і проти сучасності, розуму та здорового глузду», — заявив він.

Дмитро Кулеба порівняв керівництво Росії з диктаторами минулого, які напередодні краху своїх режимів намагалися військовою силою втілювати імперські амбіції, але вже невдовзі втрачали все.

«Російська війна проти України несе лише погані новини для всіх у світі. Українці страждають найбільше, але російська агресія також руйнує життя, економіки та надії людей у багатьох регіонах. Саму тому Росію необхідно зупинити», — зауважив міністр.

Дипломат нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення ніхто не вірив в Україну, але нині ситуація докорінно змінилася завдяки тому, що українці мали сміливість, а світ — гідність.

«Росія виявилася потьомкінською імперією — корумпованою, схильною до самозвеличення, надто самовпевненою, ззовні життєрадісною, але мертвою всередині. Сьогодні Росія нічого не дає світові з ідеологічної точки зору, крім ненависті до Заходу і США. Якийсь час комусь це ще може бути до вподоби, але зрештою ця машина ненависті вичерпає паливо… та нафту», — зазначив Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна переможе, а Росії знадобляться «покоління, щоб вибратися з ями, в яку вона себе загнала». Головним уроком буде те, що «агресія не дає жодних результатів», і він буде однаково актуальним для заходу, сходу, півдня та півночі світу.

«Уникнути зіткнення цивілізацій все ще можливо. Світ, в якому країни підтримують одна одну, все ще актуальний. Якщо ми зможемо разом захистити свободу, то так зможемо протистояти й іншим викликам: змінам клімату, продовольчій кризі, глобальній нерівності», — підсумував він.