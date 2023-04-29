УСевастопольській бухті палає

Про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

Уночі, 29 квітня, у Козачій бухті запалав резервуар з паливом. Причиною пожежі, за словами Развожаєва, стало влучання безпілотника.

"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через влучання БпЛА.

На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі близько 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас".

Джерело: Развожаєв у Telegram