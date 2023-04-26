Киянин ошукував військових на продажі амуніції

​Зловмисник в соцмережі Інстаграм стежив за офіційною сторінкою магазину, відслідковуючи потенційних покупців тактичного спорядження та в подальшому писав їм від імені менеджера. Від замовників чоловік вимагав передоплату, після чого на зв'язок із ними більше не виходив. Таким чином порушник ошукав щонайменше 8 військовослужбовців на суму близько 60 000 гривень.

Слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження співробітників кримінальної поліції, працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України викрили фігуранта, який налагодив схему незаконного збагачення шляхом обману військових на продажі необхідної їм амуніції.

Аби встановити більш довірливі відносини, підозрюваний пропонував клієнтам знижки у разі надання ними підтверджуючих документів про проходження служби у тому чи іншому підрозділі. Після сплати частини суми коштів за «товар», фігурант зникав.

Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців полку № 1 затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Тривають заходи із встановлення усіх потерпілих та завданих їм збитків.