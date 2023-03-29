Війна в Україні: Росія втратила уже понад 172,3 тис. осіб
Знищено 306 літаків та 526 РСЗВ ворога, – Генштаб ЗСУ.
Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже понад 172,3 тис. осіб, знищено 306 літаків та 526 РСЗВ ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3609 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,
артилерійських систем – 2659 (+6) од,
РСЗВ – 526 (+1) од,
засоби ППО ‒ 277 (+0) од,
літаків – 306 (+1) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,
спеціальна техніка ‒ 288 (+1).
Дані уточнюються.