Війна в Україні: Росія втратила уже понад 172,3 тис. осіб

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже понад 172,3 тис. осіб, знищено 306 літаків та 526 РСЗВ ворога – Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3609 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,

артилерійських систем – 2659 (+6) од,

РСЗВ – 526 (+1) од,

засоби ППО ‒ 277 (+0) од,

літаків – 306 (+1) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 288 (+1).

Дані уточнюються.