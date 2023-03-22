Ще мінус понад 900 російських загарбників за добу

Ще мінус понад 900 російських загарбників за добу

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 167490 осіб.

Джерело: Відомості

За добу Сили оборони знищили понад 900 російських загарбників, збили 2 крилаті ракети та 16 БПЛА: загальні втрати ворога становлять уже майже 167,5 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 167490 (+920) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3557 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6887 (+8) од,

артилерійських систем – 2589 (+3) од,

РСЗВ – 509 (+2) од,

засоби ППО ‒ 272 (+2) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2183 (+16),

крилаті ракети ‒ 909 (+2),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5434 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 270 (+4).

Дані уточнюються.

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