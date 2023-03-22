Ще мінус понад 900 російських загарбників за добу
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 167490 осіб.
За добу Сили оборони знищили понад 900 російських загарбників, збили 2 крилаті ракети та 16 БПЛА: загальні втрати ворога становлять уже майже 167,5 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 167490 (+920) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3557 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6887 (+8) од,
артилерійських систем – 2589 (+3) од,
РСЗВ – 509 (+2) од,
засоби ППО ‒ 272 (+2) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2183 (+16),
крилаті ракети ‒ 909 (+2),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5434 (+6) од,
спеціальна техніка ‒ 270 (+4).
Дані уточнюються.