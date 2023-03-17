​СБУ викрила двох інформаторів фсб

Служба безпеки викрила двох інформаторів фсб під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області.

Вони збирали розвіддані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Отримані відомості передавали ворогу у вигляді зашифрованих кодів через анонімні месенджери та заборонену соцмережу «Однокласники».

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях базування українських військ.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії обох зловмисників і затримали їх на зборі закритих відомостей для агресора.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє мешканців Новогродівки Покровського району, які публічно підтримували збройну агресію рф проти України.

Встановлено, що деструктивні наративи вони активно поширювали через заборонені російські соцмережі.

Саме через таку активність вони потрапили у поле зору кадрового співробітника фсб, який дистанційно залучив їх до співпраці як інформаторів.

Для збору розвідданих вони виходили на місцевість, фіксували локації українських об’єктів і передавали їх координати через «зв’язкового».

Ним виявився бойовик терористичної організації «днр», який наразі входить до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які вони використовували для комунікації з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом ворожим інформаторам про підозру.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування, у ході якого вже ідентифіковано особу їхнього «куратора» з фсб та «зв’язкового».

Заходи проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.