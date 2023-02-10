Загальні втрати російських окупантів становлять уже близько 135 тис. осіб

Загальні втрати російських окупантів становлять уже близько 135 тис. осіб

Знищено більше 460 РСЗВ ворога.

Джерело: Відомості

​Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 135010 (+910) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3255 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6468 (+10) од,

артилерійських систем – 2244 (+8) од,

РСЗВ  – 463 (+2) од,

засоби ППО  ‒ 232 (+4) од,

літаків  – 295 (+0) од,

гелікоптерів  – 285 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6),

крилаті ракети  ‒ 796 (+0),

кораблі /катери  ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9) од,

спеціальна техніка  ‒ 211 (+0).

Дані уточнюються.

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