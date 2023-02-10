Загальні втрати російських окупантів становлять уже близько 135 тис. осіб
Знищено більше 460 РСЗВ ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 135010 (+910) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3255 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6468 (+10) од,
артилерійських систем – 2244 (+8) од,
РСЗВ – 463 (+2) од,
засоби ППО ‒ 232 (+4) од,
літаків – 295 (+0) од,
гелікоптерів – 285 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6),
крилаті ракети ‒ 796 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9) од,
спеціальна техніка ‒ 211 (+0).
Дані уточнюються.