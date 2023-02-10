Військово-лікарські комісії будуть «перезавантажені» згідно з викликами воєнного часу — Ганна Маляр

Заступники Міністра оборони Ганна Маляр та Олег Гайдук, Командувач Медичних сил Збройних Сил України генерал-майор Тетяна Остащенко взяли участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо планів та напрямів співпраці у модернізації роботи військово-лікарських комісій (ВЛК) та «шляху» пораненого воїна.

Представники Міноборони, Міністерства охорони здоров'я, Мінцифри, Мінветеранів та громадськості виділили основні пʼять напрямів удосконалення роботи військово-лікарських комісій. Зокрема, це прискорення впровадження у військових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС) та запровадження електронних черг. Це дозволить уникнути ситуацій, коли військовослужбовці після поранення для отримання експертного висновку змушені проводити час у величезних чергах і займатися паперовою тяганиною.

Крім того, важливими кроками є запровадження електронних черг, використання електронного документообігу у процесах ВЛК, перегляд кількості ВЛК та сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.

«Повномасштабне вторгнення поставило перед новими викликами медичне забезпечення, в тому числі і недосконалу систему ВЛК. За цей час було створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також була розширена система ВЛК. А саме – було створено 66 позаштатних ВЛК у військових медичних закладах, а також додатково у закладах охорони здоров’я різних форм власності ще 340 позаштатних ВЛК. Втім, у звʼязку зі збільшенням навантаження, очевидною є потреба в «перезавантаженні» проведення зазначеної експертизи», – зазначила Ганна Маляр.

За її словами, першочерговим завданням нині є удосконалення роботи військово-лікарських комісій, процеси проходження яких потребують реформування згідно з викликами воєнного часу. ВЛК мають стати цифровізовані, прості і доступні для кожного захисника і захисниці.