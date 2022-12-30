За добу закобзонились 790 російських окупантів
Загальні втрати ворога становлять 104560 осіб.
За добу Сили оборони знищили 790 російських загарбників: загальні втрати ворога становлять уже 104560 осіб, збито 268 вертольотів противника – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 104560 (+790) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3018 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,
артилерійських систем – 2004 (+5) од,
РСЗВ – 423 (+5) од,
засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
літаків – 283 (+0) од,
гелікоптерів – 268 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),
крилаті ракети ‒ 653 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
спеціальна техніка ‒ 179 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.