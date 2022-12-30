За добу закобзонились 790 російських окупантів

За добу закобзонились 790 російських окупантів

Загальні втрати ворога становлять 104560 осіб.

Джерело: Відомості

За добу Сили оборони знищили 790 російських загарбників: загальні втрати ворога становлять уже 104560 осіб, збито 268 вертольотів противника – Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 104560 (+790) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3018 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,

артилерійських систем – 2004 (+5) од,

РСЗВ – 423 (+5) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 268 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 179 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

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