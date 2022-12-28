Епіцентр передав МОЗ чергову партію з десяти автомобілів швидкої допомоги

Нові реанімобілі отримали центри медичної екстреної допомоги Херсонської, Житомирської, Волинської та Сумської областей, а також військові медики підрозділів сил оборони.

Ці швидкі були придбані в межах благодійної ініціативи “Рятуємо життя”. Вона реалізується компанією “Епіцентр” спільно з покупцями, партнерами та постачальниками, які донатять на швидкі й таким чином дякують медикам. Загалом з серпня цього року компанія профінансувала та передала 30 реанімобілів для потреб медицини катастроф на суму понад 80 млн грн.

Передані автомобілі швидкої медичної допомоги на базі Citroen Jumper класу С завдяки своїй ергономічності та технічним характеристикам отримали позитивні відгуки від працівників охорони здоров'я. Машини обладнані дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарними балонами з киснем і портативними апаратами ШВЛ. Це дозволяє медикам проводити реанімаційні дії безпосередньо в кареті швидкої.