Танк у шалаші, екіпаж у бліндажі - прикордонники й артилеристи вполювали окупантів-танкістів

Нещодавно аеророзвідка прикордонників виявила місце розміщення танкового підрозділу російсько-окупаційних військ. Загарбники замаскувались у лісосмузі на Луганщині, де викопали бліндажик.

Для вогневого ураження противника координати цілей прикордонники передали протитанкістам однієї з механізованих бригад.

Вогнем українських гармат уражено замаскований танк й місце укриття противника. Під роздачу «подарунків» потрапили й окупанти-тиловики, постачальники вчасно прибули до танкістів для поповнення запасів.

Усі складові Сил оборони України спільно протидіють російській збройній агресії.

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