Танк у шалаші, екіпаж у бліндажі - прикордонники й артилеристи вполювали окупантів-танкістів
Загарбники замаскувались у лісосмузі на Луганщині, де викопали бліндажик.
Нещодавно аеророзвідка прикордонників виявила місце розміщення танкового підрозділу російсько-окупаційних військ. Загарбники замаскувались у лісосмузі на Луганщині, де викопали бліндажик.
Для вогневого ураження противника координати цілей прикордонники передали протитанкістам однієї з механізованих бригад.
Вогнем українських гармат уражено замаскований танк й місце укриття противника. Під роздачу «подарунків» потрапили й окупанти-тиловики, постачальники вчасно прибули до танкістів для поповнення запасів.
Усі складові Сил оборони України спільно протидіють російській збройній агресії.