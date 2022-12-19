За добу плюс ще 590 ліквідованих загарбників
Загальні втрати російських загарбників становлять приблизно 98280 осіб
Загальні втрати російських загарбників становлять приблизно 98280 осіб, знищено понад 5960 бойових броньованих машин ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2987 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,
артилерійських систем – 1948 (+1) од,
РСЗВ – 410 (+0) од,
засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1),
крилаті ракети ‒ 653 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,
спеціальна техніка ‒ 174 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.