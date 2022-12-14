Статистика: Загальні втрати ворога становлять приблизно 96000
Знищено 2970 танків ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 96000 (+740) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2970 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 5937 (+7) од,
артилерійських систем – 1931 (+0) од,
РСЗВ – 404 (+0) од,
засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0),
крилаті ракети ‒ 592 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13) од,
спеціальна техніка ‒ 171 (+1).
Дані уточнюються.