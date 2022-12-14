Статистика: Загальні втрати ворога становлять приблизно 96000

Статистика: Загальні втрати ворога становлять приблизно 96000

Знищено 2970 танків ворога – Генштаб ЗСУ

Джерело: Відомості

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 96000 (+740) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2970 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 5937 (+7) од,

артилерійських систем – 1931 (+0) од,

РСЗВ – 404 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 171 (+1).

Дані уточнюються.

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