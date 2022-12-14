Олексій Данілов: Розробка вітчизняної зброї – пріоритет державної політики України

Пріоритетом державної політики України є розробка вітчизняної зброї. На цьому наголосив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону на телеканалі «1+1» у вівторок, 13 грудня цього року.

Секретар РНБО зазначив, що питання розробки озброєння та військової техніки «Укроборонпромом» було на порядку денному під час підготовки країни до війни.

За його словами, виконання затвердженої ракетної програми знаходиться на контролі Президента України.

«Сьогодні налагоджено виробництво снарядів калібрів 152 мм та 122 мм на наших підприємствах. Зараз налагоджується виробництво мін та інших видів озброєння. Йдеться про тисячі одиниць», – повідомив О.Данілов.

При цьому він запевнив: вітчизняна зброя завдасть великого клопоту окупантам.