В Украине будут действительны только электронные водительские удостоверения в приложении «ДІЯ»

Премьер-министр Денис Шмигаль подписал постановление, которое с 14 декабря 2022 в Украине отменит действие пластиковых водительских и введет в действие электронные водительские права, в приложении «Дія». Об этом сообщили на официальном сайте «Министерства цифровой трансформации».

Виды категорий водительских удостоверений

А1 – двухколесный транспорт (мопеды, мотороллеры и др.) с двигателем до 50 куб. см или электродвигателем с мощностью до 4 кВт;

А – двухколесный транспорт (мотоциклы и др.) с рабочим объемом двигателя 50 куб. см и более или электродвигателем с мощностью 4 кВт и более;

В1 – трех- или четырехколесный транспорт (квадроциклы, трициклы, мотоциклы с прицепом и др.) массой до 400 кг;

В – автомобили массой до 3500 кг, и количеством сидячих мест (не считая водительского) до 8;

С1 – автомобили массой от 3500 до 7500 кг, предназначенные для перевозки грузов;

С – автомобили массой от 7500 кг, предназначенные для перевозки грузов;

D1 – автобусы вместимостью до 16 человек (без учета водителя), предназначенные для перевозки пассажиров;

D – автобусы вместимостью более 16 человек (без учета водителя), предназначенные для перевозки пассажиров;

BE, C1E, CE, D1E, DE – сопоставимые транспортные средства, тягачом в которых выступает транспорт категорий B, C1, C, D1 или D.

T – троллейбусы и трамваи.

Подписанный документ доступен на украинском и английском языке. Водительские права и техпаспорт будут иметь международную кодировку, которая уже сегодня используется в странах Евросоюза, в США и Канаде. В сети интернет существуют ресурсы, которые помогут подсчитать приблизительную стоимость покупки прав , а также предлагают услуги по восстановлению документа в кратчайшие сроки. Теперь при оформлении водительского удостоверения можно отказаться от пластика и получить только цифровые документы.

Возрастные требования для водительских категорий

для категорий А и А1 – 16 лет;

для категорий В1, В, С1, С – 18 лет;

для категорий ВЭ, С1Э, СЭ – 19 лет;

для категорий D1, D, D1E, DE, T – 21 год.

Условия для получения водительских следующих категорий

ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE – для перечисленных категорий необходимы водительские права категории В, С1, С, D1 и D и стажем вождения более одного года в течении последнего времени;

D – имеющееся водительское удостоверение категорий В, С1, С, D1, Т или нескольких из них.