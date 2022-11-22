СБУ передала до суду справу на особистого інформатора Стрєлкова-Гіркіна

СБУ передала до суду справу російського агента, який працював на терориста Стрєлкова

Служба безпеки завершила досудові розслідування і передала до суду матеріали кримінальних проваджень стосовно двох російських агентів.

Вони збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на східному напрямку.

Обох зловмисників затримали в ході спецоперацій СБУ на території Донецької області.

Серед затриманих – особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна.

На колишнього «министра обороны днр» вийшов через заборонену соцмережу «Одноклассники» після початку повномасштабного вторгнення.

Там він запропонував Стрєлкову свою «допомогу» у війні проти України.

За вказівками російського терориста, його поплічник збирав інформацію про місця тимчасового базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська.

Крім того, зловмисник передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.

Встановлено, що передачу закритих відомостей ворожий агент здійснював з власного акаунта у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на спробі переправлення агресору оборонної інформації.

Іншим поплічником окупантів виявився мешканець селища Клебан-Бик, який після початку повномасштабної агресії був завербований представником фсб.

За завданням російської спецслужби він проводив розвідувально-підривну діяльність у Краматорському районі.

Насамперед ворожий агент намагався виявити колони української військової техніки і через анонімний месенджер передати до рф їх геолокацію.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозри за ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Заходи з викриття російської агентури проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва обласної прокуратури.