Втрати ворога наближаються до 90 тисяч
За добу мінус 390 російських окупантів.
За добу Сили оборони знищили 390 російських окупантів: загальні втрати ворога становлять уже 84600 осіб та 1870 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 84600 (+390) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2892 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5) од,
артилерійських систем – 1870 (+2) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
крилаті ракети ‒ 480 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
Дані уточнюються.