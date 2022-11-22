Втрати ворога наближаються до 90 тисяч

Втрати ворога наближаються до 90 тисяч

За добу мінус 390 російських окупантів.

Джерело: Відомості

За добу Сили оборони знищили 390 російських окупантів: загальні втрати ворога становлять уже 84600 осіб та 1870 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 84600 (+390) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2892 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5) од,

артилерійських систем – 1870 (+2) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Дані уточнюються.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...