Війна: загальні втрати ворога становлять майже 76500 осіб
За останню добу знищено понад 500 російських загарбників.
За добу Сили оборони знищили понад 500 російських загарбників: втрати ворога становлять уже майже 76500 осіб, збито більше 1470 БПЛА противника – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2771 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,
артилерійських систем – 1782 (+1) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 157 (+2).