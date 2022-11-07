Війна: загальні втрати ворога становлять майже 76500 осіб

Війна: загальні втрати ворога становлять майже 76500 осіб

За останню добу знищено понад 500 російських загарбників.

Джерело: Відомості

За добу Сили оборони знищили понад 500 російських загарбників: втрати ворога становлять уже майже 76500 осіб, збито більше 1470 БПЛА противника – Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2771 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,

артилерійських систем – 1782 (+1) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засоби ППО ‒ 202 (+0) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 157 (+2).

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