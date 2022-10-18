Тонкощі захисту інтелектуальної власності

Незважаючи на активний розвиток технологій в останні пару десятків років, питання охорони різних даних не змінює своєї актуальності. Різноманітні розробки, патенти, інсайдерська інформація — далеко не повний список того, що прямо впливає на добробут компанії. Тому так важлива охорона підприємства. Самостійно організувати та продумати всі моменти проблематично, якщо не володіти відповідними навичками. Тому варто звернутися до профільної компанії, наприклад Ohholding.

Як може бути вкрадена інтелектуальна власність?

Залежно від формату роботи компанії дані можуть бути:

винесені на фізичному носії — на флешці або у вигляді роздруківок документів;

передані в програмному вигляді — відправлені поштою або через месенджер.

У кожному з перерахованих випадків, без стороннього спостерігача та фахівця проблематично визначити можливого порушника. Для цього необхідно сторонній спостерігач.

Як діє охорона?

Залежно від масштабів діяльності фірми, охорона використовує відразу кілька форматів діяльності. Найбільш поширений варіант — пропускний пункт зі спеціальними датчиками. При проходженні через нього кожен співробітник відзначає час прибуття та відходу. Це дозволяє відстежити несанкціоновані появи окремих співробітників в офісі після закриття.

Додатково, уважні охоронці здатні відстежити зміни в поведінці працівників. Вони можуть почати нервувати або будь-яким іншим способом видати себе та привернути увагу фахівця. Проведення внутрішнього розслідування виявить порушника. Подальше рішення приймає керівник компанії.

Співпраця з охоронною компанією може здійснюватися як на постійній, так і періодичній основі. Все залежить від масштабів діяльності та бажання дирекції. У деяких випадках оптимальною є співпраця в форматі аутсорсу.