ЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області, - ISW

Як пише ISW, українські сили, ймовірно, зачищають осередки дезорганізованих російських військ, що опинилися в зоні швидкого наступу українських військ на Куп'янськ, Ізюм та річку Оскіл.

Українські сили можуть зруйнувати російські позиції навколо Ізюма, якщо вони переріжуть російські наземні лінії зв'язку на північ і південь від Ізюму. 9 вересня українські війська продовжували наступ на Куп'янськ та на Ізюм та вживають заходів щодо ізоляції російського ізюмського угруповання військ. Якщо українцям вдасться відрізати російські наземні лінії зв'язку, то у них буде можливість створити казан навколо Ізюму та обрушити більшу частину російських позицій на північному сході України.