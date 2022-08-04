Смерть близкого человека зачастую становится неожиданностью. У родственников нет понимания, как правильно организовать похороны. Они ослеплены горем и не могут трезво оценивать ситуацию. Поэтому необходима сторонняя помощь специалистов. Похоронное агентство – это та организация, которая берет на себя бремя специальных ритуальных мероприятий и организовывает их в соответствии с пожеланиями заказчика.

Chirkov&Co: чем занимается

Похоронное агентство Чирков & Co – это похоронная служба, которая длительное время работает по Киеву и Киевской области. Налаженная система контактов с коммунальными организациями города позволяет оперативно приобретать необходимую ритуальную атрибутику, организовывать похоронные мероприятия, получать документы. Все эти услуги предоставляются по довольно привлекательным тарифам, ведь в сделках не принимают участия посредники.

Профессиональные агенты из команды Чирков & Co обладают необходимыми навыками: они отзывчивы, стрессоустойчивы и хорошо ладят с людьми. Это позволяет им полностью взвалить на свои плечи ношу организации похорон, в то время как родственники умершего человека смогут остаться наедине со своим горем.

Какие услуги оказывает похоронное бюро

Непосвященный человек думает, что похоронные услуги – это лишь покупка гроба и непосредственно захоронение человека. На самом деле, в организации похорон в Украине есть множество нюансов. Для начала нужно подписать документы, доставить тело в морг, организовать отпевание, похоронную процессию, ритуальную атрибутику.

Услуги похоронного агентства включают следующие моменты:

подготовка тела усопшего к захоронению – очистка, одевание, бритье;

приобретение гроба и ритуальной атрибутики – венков, крестов и прочего;

организация священника для отпевания усопшего;

организация транспорта для доставки тела на кладбище;

рытье могилы для захоронения;

доставка участников похоронной церемонии к месту ее проведения;

подготовка места для поминальной трапезы, формирование меню.

Стоит отметить, что особенности проводов человека в последний путь могут отличаться в разных религиях – христианстве, мусульманстве, иудаизме. Специалисты похоронного бюро осведомлены с этими нюансами и учитывают их. В особом порядке организовывается кремация тела.

Похоронное агентство в Киеве – это помощник в организации ритуальных услуг, без которого невозможно обойтись. Никто не задумывается об этом, но рано или поздно приходится кого-то хоронить. В эти моменты невозможно трезво оценить обстановку, поэтому и были созданы ритуальные агентства.

При выборе лучше обратить внимание на опыт этих организаций и наличие контактов, а также демократичный прайс-лист. Этим критериям вполне соответствует Чирков & Co, куда можно обратиться в самый сложный и болезненный момент для любой семьи. Не оставайтесь наедине со своим горем.