«Повернись живим» і BAYKAR підписали меморандум про партнерство

У середу, 3 серпня, директори організацій Халук Байрактар і Тарас Чмут підписали у Стамбулі меморандум про подальше партнерство.

«“Повернись живим” виходить на новий системний рівень роботи із міжнародними партнерами. Як інституція, ми усвідомлюємо, що російсько-українська війна, на жаль, не закінчиться завтра, й тому націлені на послідовну “роботу в довгу”. 24 лютого все змінило, і ми прокинулися у новій реальності навколо. Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі Фонди як наш. І ми готові до цього долучатися та надавати плече підтримки державі, в тому числі, виробами військового призначення», — розповідає директор Фонду Тарас Чмут.

Тим часом, Халук Байрактар, директор компанії Baykar, що виробляє такі ударні БПЛА як Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci, підкреслив:

«Наш розвиток і орієнтована на людей культура відіграють провідну роль у допомозі Україні та Фонду “Повернись живим”. Нам є що одне одному дати в цій співпраці ми впевнені в тому, що спільними зусиллями ми вийдемо на нові горизонти в першу чергу демонстрації людяності та перемоги України».

Всі деталі майбутньої взаємодії сторони наразі не розкривають. Однак партнери дійшли згоди щодо впровадження кращих практик та міжнародних стандартів для розвитку співробітництва та залучення інших представників до такої співпраці. Фонд “Повернись живим” та компанія Baykar в один голос підкреслюють, що планують забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проєктів.

“Ми готові працювати 24/7, ми готові вкладати всі свої зусилля та ресурси, і ми вдячні кожній людині, що робить пожертву до нашого Фонду. Саме завдяки таким свідомим людям ми й спроможні захистити Україну та наше майбутнє”, — додав Тарас Чмут.

Нагадаємо, 26 липня цьогоріч Фонд оголосив про купівлю та передачу українським військовим безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450 доларів США. Цей проєкт став наймасштабнішим в історії «Повернись живим» і прецедентом для української благодійності: до того жоден фонд, що займається допомогою війську, не закуповував ударні безпілотники. Щоб угода стала можливою, березні 2022 року Фонд отримав дозвіл на імпорт товарів військового призначення.

Baykar — це всесвітньовідома турецька військова компанія, яка з 2000 року займається виробництвом БПЛА. До того, з моменту заснування у 1986-му, підприємство концентрувалося на виробництві автомобільних запчастин, але згодом цей напрямок витіснило конструювання безпілотних авіаційних комплексів. Зараз Baykar створює БПЛА, як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку. Компанія відома, зокрема, такими ударними безпілотниками як Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci.