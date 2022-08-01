У Києві затримали «бізнесмена» за незаконний продаж військової амуніції

​В асортименті «підприємця» були бронежилети, каски, медичні аптечки, спальники тощо.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції встановили, що до організації схеми з продажу гумдопомоги причетний ексзаступник голови Дніпропетровської ОДА.

За словами голови Національної поліції, «бізнесмена» затримали під час спроби продати близько 40 одиниць військової амуніції на суму більш як 600 тисяч гривень. А вдома в нього знайшли ще понад 120 бронежилетів і касок, більше 500 індивідуальних перев'язочних пакетів та аптечок, а також багато інших необхідних для військових речей.

Вартість одного бронежилета 4-5 класів запропонована ділком становила 680 доларів США, а каски – 200. Також він пропонував й інші товари гуманітарної допомоги. За «товар» затриманий отримав 200 тисяч гривень та 10 тисяч доларів США. Кошти вилучили з місця події.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ігор Клименко зазначив, що поліція продовжує боротьбу із внутрішнім ворогом і ділки, котрі намагаються наживатися на війні, обов’язково понесуть покарання.

За незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги передбачена відповідальність – позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.