Підготовлені у Великобританії українські військові показують результат на полі бою

Відбувся робочий візит заступника Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та командувача об'єднаних сил Апарату Головнокомандувача ЗС України генерал-майора Едуарда Москальова до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Вони ознайомилися із організацією та проведенням військових навчань українських захисників, яке відбувається в рамках програми підготовки наших воїнів під керівництвом Сполученого Королівства.

Генерал-лейтенант Євген Мойсюк та генерал-майор Едуард Москальов зустрілися з начальником штабу польової армії збройних сил Великої Британії генерал-майором Коліном Вейром. Українські та британський військові командири обговорили проведення підготовки військовослужбовців ЗС України, визначили пріоритети та досягнення, здобуті у рамках військових навчань.

– Допомога від Великої Британії у підготовці українських воїнів є надзвичайно важливою для України. Ми цінуємо дружбу із Сполученим Королівством і дякуємо за те, що вони роблять для того щоби українці чинили опір російському агресору. Підготовлені у Великій Британії українські військовослужбовці показують результат на полі бою, – зазначив генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Українські генерали відвідали заняття з бойового вишколу наших підрозділів. Вони, зокрема, ознайомилися із вогневою підготовкою, де військовослужбовці опановують ведення вогню стрілецькою зброєю та тактичною підготовкою, де відпрацьовуються навички стрільби у складі підрозділу і тактики пересування на полі бою.

Навчання українських військовослужбовців відбуваються за сценарієм, спеціально прописаним фахівцями Великої Британії. Уся увага зосереджена на стрільбі та оборонних діях, психологічній витримці, правильних діях з евакуації поранених.

За результатами візиту керівництва Збройних Сил України до Сполученого Королівства сторонами були висловлені пропозиції, вектор розвитку майбутніх ротацій українських військових, акценти, на які слід звертати максимальну увагу у бойовій підготовці.

Відзначимо, що військове навчання у Великій Британії пройде до 10 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України.