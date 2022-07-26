У Києві гвардійці затримали росіянина, можливо причетного до ДРГ

У Києві військовослужбовці Нацгвардії виявили та затримали чоловіка, який можливо причетний до діяльності диверсійно-розвідувальної групи рф.

Громадянин повідомив гвардійців про чоловіка, який здійснював фотозйомку на фоні об’єктів стратегічного значення, після чого намагався швидко покинути територію, що була під охороною.

Чоловіка затримати. Ним виявився уродженець Камчатської області, що має громадянство України та, за його словами, до столиці прибув на декілька днів, аби відбудувати міст в одному з населених пунктів області.

При собі затриманий мав лише документи та мобільний телефон, в галереї якого гвардійці виявили фото об’єктів стратегічного значення, а також номери телефонів, що зареєстровані на території російської федерації.

Для подальшої перевірки затриманого було передано співробітникам Служби безпеки України.